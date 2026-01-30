Mercedes-Benz’in resmen tanıtılan lüks sedanı S-Serisi’nin yüksek güvenlik donanımına sahip versiyonu olan Guard da tanıtıldı.

Devlet başkanları ve iş adamlarının kullandığı, Mercedes-Benz’in özel korumalı aracı yenilendi.

Mercedes-Benz araçları arasında korunmanın adresi olan yeni Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC, şirket içinde geliştirilen Entegre Koruma Sistemi'ni (iSS) gizli bir alüminyum dış kaplama ile birleştirerek, biyofidelik testlerle doğrulanmış ve en yüksek puanları almış en üst sivil koruma seviyesi olan VR10'u elde ediyor. 4MATIC ve 6.0 litrelik V12 çift turbolu motora sahip ilk GUARD sedan, 210 km/s hıza ulaşabiliyor.

Yüksek koruma standartları: Yeni Mercedes-Benz S-Serisi GUARD

İçeride, MBUX Son Teknoloji Arka Koltuk Eğlence Sistemi, aracı güvenli ve tam bağlantılı bir toplantı salonuna dönüştürüyor. Yangın söndürme ve acil durum temiz hava sistemleri, Tehdit Alarm Sistemi, harici iletişim ve servo destekli kapılar gibi GUARD'a özgü sistemler, günlük kullanımda güvenliği destekliyor.

GENİŞ KİŞİSELLEŞTİRME YELPAZESİ

S 680 GUARD 4MATIC'in devlet görevleri ve diğer üst düzey uzmanlar için tam olarak yapılandırılmasını sağlıyor. Markanın kişiselleştirme programı kapsamında özel boya seçenekleri, lüks deri paketleri ve özenle işlenmiş el işçiliği detaylar eklenebiliyor. MANUFAKTUR Kişiye Özel Tasarım programı, yeni S-Serisi için 150’den fazla dış renk ve 400’ün üzerinde iç mekân rengi arasından seçim imkanı sağlıyor.

VR10 KORUMA SEVİYESİ

VR10 koruma seviyesine ilişkin sertifikasyon, Saldırıya Dayanıklı Malzemeler ve Yapılar Test Laboratuvarları Birliği'nin (VPAM) test kılavuzuna uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu koruma seviyesi için gerekli olan çelik kalınlığının minimum 18 mm olması bekleniyor.



