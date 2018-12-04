Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlik, konferans ve toplantılarda talep edilen simultane çeviri ihtiyacını mobil bir uygulama aracılığıyla karşılayan Parrotize, çeviride dijital devrim gerçekleştiriyor. Uygulama sayesinde çevirmenlerin konferans alanında bulunmaları gerekmiyor. Organizasyon firmaları, telefonu üzerinden program akışını anlık olarak hem çevirmene hem de dinleyicilere yayınlayabiliyor. Böylece çevirmen fiziksel olarak alana gelmeden ve organizasyon alanında bir kabin kurulmadan Parrotize App üzerinden ses akışını dinleyerek simultane çeviri yapabiliyor. Parrotize App 50 farklı dilde anlık yayın desteği sunabiliyor.

Firmaların hesapları güvende

Bulut tabanlı yeni AuthPoint çözümü, KOBİ’lere hem ekonomik hem de kullanımı kolay çok faktörlü kimlik doğrulaması sunuyor. Kullanıcılar uygulamayı akıllı telefonlarına yükleyerek hesaplarına güvenli şekilde giriş yapabiliyor. Gerçek ve sahte kullanıcıyı birbirinden ayıran AuthPoint uygulaması, her bir kullanıcı cihazı için kişiselleştirilmiş, bir nevi DNA gibi olan imzalar oluşturarak bu imzaları doğruluyor. Böylece farklı kişilerin hesaplara girmesinin önüne geçiliyor.