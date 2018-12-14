Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yaklaşık 35 milyon TL’lik bir ekonomi oluşturan influencer pazarlamasının gelişmesine katkıda bulunan zirve, diğer yandan turizmin canlandırılmasına da destek olacak. Influencer’lar tarafından yapılacak sosyal medya paylaşımları aracılığıyla tüm dünyada 500 milyon kişiye erişmesi beklenen INFLOW Global Summit’18’in Türkiye ve İstanbul’un turizm ve tanıtım çalışmalarına yüzde 10 katkıda bulunması öngörülüyor. Influencer pazarlamasının oluşturduğu ekonominin dünyada 1 milyar doları geçtiğini belirten INFLOW Summits Kurucu Ortağı Emre Gelen, “INFLOW etkinliklerinde bugüne kadar 533’ü influencer olmak üzere 2 bini aşkın katılımcı yer aldı. Hayata geçirdiğimiz etkinliklere aralarında Türk Hava Yolları, Four Seasons, Qatar Airways gibi dünya markalarının yer aldığı 74 marka katıldı. Toplamda 541 milyon kişiye erişmiş olduk. Bu yılki etkinliğe ise 100’ü yabancı olmak üzere 200 fenomen katılıyor. INFLOW Global Summit’te İstanbul’un bilinirliğini artıracağız. Geçtiğimiz yıllarda Twitter’da etkinlik hashtag’imizle ‘trendtopic’ olmuştuk. Bu yıl da aynı başarıyı hedefliyor, İstanbul’u sosyal medyanın gündemine taşımayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Aylık gelirleri 20 bin lira

Bugün Türkiye’de influencer’lara yatırım yapan marka sayısı 1.000’i aştı. Alanında etkin olan bir influencer’ın aylık geliri ise 20 bin TL’yi aşmış durumda.