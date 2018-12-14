Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli helikopter Gökbey ile ilgili açıklamada bulundu. Demir, "Helikopterimizi seri üretim aşaması geldiğinde yerli motorumuzla uçuracağız" ifadelerini kullandı.