Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli helikopter Gökbey ile ilgili açıklamada bulundu. Demir, "Helikopterimizi seri üretim aşaması geldiğinde yerli motorumuzla uçuracağız" ifadelerini kullandı.
Gökbey'in seri üretim tarihi belli oldu
14.12.2018 - 09:39 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Seri üretim takvimini 2021 başı olarak alıyoruz. Bir hava aracının kalifikasyon süreci gerçekten çok dikkatli yürütülmeli. Helikopterimiz hazır ve buna motoru da hazırlıyoruz" dedi.
Etiketler : Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,Gökbeyin seri üretim,
593391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/593391.aspx
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