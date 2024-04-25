Bayraktar TB3 30. testi başarıyla tamamladı, 286 saat havada kaldı
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), test uçuşlarına ara vermeden devam ediyor. Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuşunu da başarıyla tamamlayarak 286 saat havada kaldığını duyurdu.
Türkiye son yıllarda savunma sanayisindeki büyük atılımlarla dikkat çekiyor. Geliştirdikleri yerli ve özgün SİHA'larla ihracatta dünyada zirveye yerleşen Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuşu da başarıyla tamamlandı.
"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI"
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuş görüntülerini X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, şu notu düştü:
"Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3
30. Uçuş | Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi
Toplam Uçuş: 286 saat
30th Flight | Medium and High-Altitude System Identification and Performance Test
Flight Duration: 286 Hours"
Kaynak: Türkiye Gazetesi