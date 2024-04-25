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Haberler > Teknoloji > Bayraktar TB3 30. testi başarıyla tamamladı, 286 saat havada kaldı

Bayraktar TB3 30. testi başarıyla tamamladı, 286 saat havada kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), test uçuşlarına ara vermeden devam ediyor. Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuşunu da başarıyla tamamlayarak 286 saat havada kaldığını duyurdu.

Türkiye son yıllarda savunma sanayisindeki büyük atılımlarla dikkat çekiyor. Geliştirdikleri yerli ve özgün SİHA'larla ihracatta dünyada zirveye yerleşen Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuşu da başarıyla tamamlandı.

"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuş görüntülerini X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, şu notu düştü:

"Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3

30. Uçuş | Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi

Toplam Uçuş: 286 saat

30th Flight | Medium and High-Altitude System Identification and Performance Test

Flight Duration: 286 Hours"

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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