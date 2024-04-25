Bayraktar TB3 30. testi başarıyla tamamladı, 286 saat havada kaldı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 00:40 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 00:52 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), test uçuşlarına ara vermeden devam ediyor. Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuşunu da başarıyla tamamlayarak 286 saat havada kaldığını duyurdu.