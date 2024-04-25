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Haberler > Teknoloji > Aircar hayaldi, gerçek oldu! Uçan araba yolculu ilk seferini yaptı

Aircar hayaldi, gerçek oldu! Uçan araba yolculu ilk seferini yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aircar hayaldi, gerçek oldu! Uçan araba yolculu ilk seferini yaptı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Slovakya'da KleinVision firmasının geliştirdiği uçan araba AirCar, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Slovakya’nın Piestany şehrinde KleinVision firmasının geliştirdiği uçan araba AirCar, elektronik müzik öncüsü Jean-Michel Jarre ile birlikte ilk yolculu uçuşunu gerçekleştirdi.

Piestany Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen uçuşun ardından açıklamalarda bulunan Jarre “AirCar ile uçma tecrübesi, bir an sürücüyle konuştuğunuz ve bir sonraki an havada süzüldüğünüz bir Jules Verne romanında yaşamak gibiydi” ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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