Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç büyük GSM operatörü Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yaptıkları açıklamayla herhangi bir ek ücret alınmayacağını vurguladılar. Turkcell’in açıklamasında bazı müşterilerinin hotspotla paylaşım yaptıklarında tüketimi takip edemedikleri için yüksek faturalarla karşılaştıkları belirtilirken “Bu müşterilerimizin sorununu gidermek amacıyla ‘Hızlı Giriş’ üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında dünyadaki çeşitli internet paylaşım modellerindeki örneklerde görüldüğü gibi, aylık 9 TL’ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB’lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek. Bu 2 GB’lık ek paketin kullanım durumu Hesabım uygulaması üzerinden takip edilebilecek” denildi.