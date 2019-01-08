Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ekmek robotu: Eğer taze ekmek yemek istiyorsanız artık fırına gitmenize gerek yok. Wilkinson’un geliştirdiği ekmek robotu ile kendi ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Hem de el değmeden. Sizin sadece un ve su koymanız yeterli. Robot 6 dakika sonra sıcak ekmek çıkarıyor. Makine ile günde 235 somun ekmek yapılabiliyor.

Siz bırakın o katlasın: Çamaşır katlama robotu Foldimate, ev kadınlarının yükünü alacak gibi. Bir yazıcı boyutundaki makinede kıyafetleri ve pantolonları yerleştireceğiniz bir besleme yuvası bulunuyor. Buradan kıyafetleri koyduğunuzda karşıdan katlanmış olarak çıkıyor.

Şarj etmeye son: Akıllı saat Matrix PowerWatch ile şart etme derdi bitiyor. Vücut hareketiyle kendini şarj eden Matrix PowerWatch yeni versiyonuna güneş panellerini de ekledi. Böylece hem vücut ısısından hem de güneşten enerji üreten ürün, şarj etme sorununu ortadan kaldırıyor.

Yemek yapıyor: GoSun’un elektrikli ocağı açık havada sıcak yemekler yapabilirsiniz. Güneş enerjisi ile çalışan fırın ile mesela biraz ekmek yapabilir veya ısıtabilir, hatta biraz derin kızartma bile yapabilirsiniz. Buna ek olarak, cihaz, telefonunuzu şarj etmek için bir güç bankası veya 20 Wattlık bir katlanabilir güneş paneli gibi diğer yeşil cihazlarla eşleştirilebilir.

Dev ekran: Samsung’un modüler Micro LED televizyonu 219 inçe kadar büyüyebiliyor. The Wall teknolojisinin bir parçası olan Micro LED ekranlar mikrometre boyutundaki LED’ler kullanarak oluşuyor. OLED ekranlar gibi kendi ışığını yayan Micro LED inorganik malzeme kullanıldığı için daha uzun süre dayanabiliyor.

Transformers: Hyundai, fuarda robot gibi yürüyebilen ve tırmanabilen Elevate adındaki aracını tanıttı. Elevate, görüntüsüyle Transformers filmindeki robotları andırıyor. Üst düzey hareket kabiliyetiyle dikkat çeken otomobilin üretime girip girmeyeceği ise henüz belli değil.

Akıllı tuvalet: Artık her şeyin akıllı olduğu bir döneme girdik. Telefondan buzdolabına kadar derken şimdi de karşımıza akıllı tuvaletler çıkmaya başladı. 146 yıllık bir tesisat firması olan Kohler’in Numi 2.0 adını verdiği akıllı tuvaleti ses sistemi, ruh hâlinize göre yanan LED aydınlatmaları ve Amazon Alexa sesli komut sistemi ile farklı bir deneyim sunuyor. Ayrıca sesli komut sistemini kullanarak istediğiniz modu, müziği ve oturma bölümünün sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Akıllı tuvaletin fiyatı ise 7 bin dolardan başlıyor.

“Çişin geldi, haberin var mı?”: İnsanlar normalde tuvalet ihtiyacı geldiğinde kimseye sormaz, hemen bir tuvalete gider. Peki yola çıktınız ve birdenbire idrar sıkıştırdı, ne yaparsınız? Bu ihtiyaçtan yola çıkan DFree’nin akıllı ultrason cihazı çişinizin geldiğini anlıyor, ona göre hazırlık yapmanızı söylüyor. Mesane bölgenizin yakın bir yerine yerleştirilen cihaz “Bir saat sonra çiş yapacaksınız” uyarısı gönderiyor. Yetişkinler için işe yarar mı bilinmez ama altını ıslatan bebekler için kullanışlı gibi görünüyor.

Kızılötesi kurutma: Volo Go, kablosuz bir saç kurutma makinesi. Geleneksel saç kurutma makinelerinin aksine Volo saçınızı “içeriden dışarıya” kurutmak için kızılötesi ampuller ve radyan ısı kullanıyor. Bu sayede, 11 dakikada saçlarınızı tamamen kuruturken kabarmasını da engelliyor. Ürünün fiyatı ise 399 dolar.