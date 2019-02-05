Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Honor 10 Lite, kamera ve algılayıcıların damla şeklinde çentiğe gizlendiği bir ekrana sahip. Bu ekran tasarımı sayesinde yüzde 90’ı aşan ekran gövde oranına ulaşan telefon, 6,21 inçlik ekranı 5,2 inç büyüklüğünde bir gövdeye sığdırılmış. Ayrıca cihazda yapay zeka ile desteklenen üç ayrı kamera yer alıyor. 13 MP + 2 MP çift ana kamera geniş diyaframlı objektif ile birlikte, ışığa maruz kalma süresini yüzde 50 oranında artırıyor. Dördü bir arada ışık füzyon ve pozlama telafisi teknolojisine sahip 24 megapiksel ön kamera ise hem gündüz hem de gece koşullarında üstün bir selfie tecrübesi yaşatıyor. Honor 10 Lite’ın 32 GB versiyon 1.799 TL, 64 GB versiyonu ise 1.999 TL’den satışa sunuluyor.