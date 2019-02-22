Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Koreli teknoloji devinin CEO’su DJ Koh, mobil inovasyon tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirtti. Kapalı hâli 4,58 inçlik, açık hâli ise 7,3 inçlik ekran barındıran Galaxy Fold’da 1.536 x 2.152 piksel çözünürlüğünde ekran bulunuyor. Galaxy S10, yeni nesil mobil deneyimlerin temellerini atıyor. Galaxy S10+, önceliği uzun ömürlü bir batarya olan tüketicilere; Galaxy S10e ise performansı düz bir ekrana sahip olarak kullanmak isteyenlere hitap ediyor.

¥ Nisan ayında satışa sunulacak olan Galaxy Fold’un yurt dışında bin 980 dolar olan fiyatı, 10 bin 500 TL’lik bir rakama karşılık geliyor. Galaxy Fold’un Türkiye’deki satış fiyatının yaklaşık iki katına çıkarak 18-20 bin TL’yi bulabileceği tahmin ediliyor.

¥ Galaxy S10 6 bin 599 TL, Galaxy S10+ 7 bin 499 TL, Galaxy S10e 5 bin 499 TL fiyattan satılacak. Her üç model için dünden itibaren itibaren ön siparişler alınmaya başladı.