Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G hizmetinde kullanılacak küçük hücre baz istasyonlarının kurulumunu kolaylaştıracaklarını, söz konusu hizmetlerin sunulabilmesi için ilave altyapı ihtiyacının tespit edilerek, alınacak tedbirlerin belirleneceğini söyledi. Bakan Turhan, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarıyla 5G teknolojisini geliştirmek üzerine iş birliği yapacaklarına işaret ederek, bu konuda ulusal mevzuatla uluslararası standartların uyumlaştırılacağını bildirdi. İşletmecilerin hazırlıklarını takip edeceklerini vurgulayan Turhan “Yerli üretim ve AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayacağız. BTK tarafından 5G mobil el terminallerinin yerli ve millî olarak üretiminin teşvikinin sağlanmasının yanı sıra, 5G mobil haberleşme baz istasyonu ve benzeri teçhizatın yerli tasarımı ve üretim kabiliyetinin de ülkeye kazandırılmasını hedefliyoruz. Burada amacımız, yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilerek, ülkede kullanımına başlanması. Altyapılarda yerli ve millî ürünlerin kullanımının artırılması konusunda da çalışma yapacağız” dedi.