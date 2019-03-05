Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünya 5G ile birlikte yeni bir döneme hazırlanıyor. Bu yeni dönem için tüm hazırlıklarını tamamlayan şirketler İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde 5G teknolojilerini sergiledi. Fuarda görücüye çıkan 5G’li telefonlar daha hızlı bir mobil tecrübe sunarken otonomom araçlar, akıllı şebekeler, birbiriyle konuşan makineler, 5G ile iyice hayatımıza girmesi beklenen VR ve AR teknolojileri geleceğin dünyasının ipuçlarını verdi.

Dünyada 5G konusunda ise tam bir yarış yaşanıyor. Güney Kore’de düzenlenen Pyeongchang Kış Olimpiyatlarında test edilen 5G 2019’un ikinci yarısından itibaren ABD’nin 12 şehirde kullanılmaya başlayacak. ABD’yi İngiltere, Almanya, İsviçre, Çin, Güney Kore ve Avustralya takip ediyor. Türkiye’nin ise 5G’ye 2021’de geçmesi bekleniyor. Türkiye’de 5G çalışmalarının öncülüğünü Argele ve onun iştiraki olan Netsia yürütüyor. Netsia’nın Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan sanallaştırılmış fiber ve kablosuz (radio) erişimli MAC platformu, bu dönüşüm yolculuğunda endüstri için önemli bir adım niteliğinde. Argela CEO’su Bülent Kaytaz, “Netsia şirketimizle birlikte gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini geliştiriyor, Türkiye’yi bu alanda oyun kurucu ülkeler ligine taşıyoruz. Uzman kadromuzla geliştirdiğimiz yerli ve millî nitelikli ileri teknoloji çözümleri ile teknolojiyi sadece tüketen değil üreten ve geliştiren yeni nesil teknoloji liginde Türkiye’yi biz temsil ediyoruz. Geliştirdiğimiz Netsia MAC çözümümüzü endüstrinin en saygın platformlarından ONF ile birlikte dünyanın ilgisine sunduk. Netsia olarak ONF’in MWC 2019 demosu ile RAN dilimleme ve ONAP entegrasyonu bileşenlerine katkıda bulunduk. RAN erişim katmanının yazılım tabanlı (SDN) kontrolü sayesinde operatörler tek bir altyapı üzerinden çeşitli hizmetleri her zamankinden iyi bir kullanıcı tecrübesiyle sunabilecek” dedi.

GSM tarafında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 5G alanında Huawei ile iş birliği yürütürken, Turkcell altyapısını tamamen 5G’ye uyumlu hâle getirdi. Barselona’da yeni iş birliklerini duyuran Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu “Turkcell olarak altyapımız 5G’ye hazır hâle getirdik. Şu an Türkiye 5G’ye geçiyorum derse buna hazırız” diyerek yeni nesil haberleşme teknolojilerinde öncü olmak istediklerini dile getirdi.

OPERATÖRLER HAZIR

Barselona’da yerini alan Netaş da Avrupa Birliği Horizon2020 çerçevesinde desteklenen 5G-MEDIA platformunu tanıttı. 5G Media Platformu, AB’nin 700 milyon avro yatırdığı 5G projeleri arasında yer alıyor. 2020 yılında haberleşme kaynaklarının yüzde 75’ini video içeriklerinin kullanacağı öngörüsünden hareketle başlatılan 5G-MEDIA projesiyle AB’nin 5G teknolojileri kullanımında ileri konuma taşınması hedefleniyor. Platform, ultra yüksek çözünürlüklü medya içerikleri sunan yayıncı şirketler, medya kuruluşları, sanal gerçeklik deneyimi sunan oyun geliştiren start-up’lar için tasarlanıyor. Netaş ayrıca akıllı şebekelere yönelik 5G çalışmalarını hızlandırdı.

5G’Lİ YERLİ CEP 2020’DE

Yerli cep telefonu üreticisi General Mobile da ilk yerli 5G’li cep telefonu için çalışmalara başladığını duyurdu. Barselona’da GM 9 Plus’ın tanıtımında konuşan General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman GM markalı 5G’li telefonu 2020 yılanda piyasaya süreceklerini bildirdi. Yaman “5G çalışmalarımızı 2020’ya göre planlıyoruz. Türkiye’nin de 2020-2021’de 5G’ye geçeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

5G İLE NELER DEĞİŞECEK?

¥ Otonom araçların yaygınlaşmasını hızlandıracak.

¥ Uzaktan iş yapma, örneğin ameliyatlar çoğalacak.

¥ Yüksek düzeyde veri transferleri yapılabilecek.

¥ Nesnelerin İnterneti (IoT) yoğunlaşacak.

¥ Düşük enerji, uzun ömürlü pil aşamasına geçilecek.

¥ Süreçler uçtan uca ve tam zamanlı kontrol edilecek.

¥ Blockchain gibi diğer teknolojilerin de tamamlayıcı etkilerini artıracak.

¥ Süreç kontrolleri “maliyet düşürmeleri” hızlandıracak.

¥ VR ve AR teknolojileri hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanacak

¥ Ağ oluşturma maliyetleri düşecek, ağ yapıları farklılaşacak.