Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Dijital Bağımlılık Uzmanı ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, “Mavi Balina” benzeri Kuzey Amerika, Rusya ve Çin menşeli oyunların çocukları normal davranıştan saptırdığını kaydetti. Şiddet içeren silahlı oyunların, gerçek hayatta toplumsal şiddet ve cinayetleri de arttırabileceğinin altını çizen Dilci, “Bunların yanı sıra internet üzerinden motosiklet ve araba yarışları gibi tutkulu eylemlerin artarak trafik cinayetine kadar olumsuz sonuçlarla karşılaşmamız muhtemeldir” dedi. Doç. Dilci, dijital bağımlılığa karşı şu önerilerde bulundu:

*Çocuklar bilmediği gerçek dünyadan sanal dünyaya kaçıyor. Onlara gerçek hayat seçenekleri sunulmalı.

*Bilişim toplulukları kurulmalı. Öğrenciler bu topluluklar aracılığıyla sosyal etkinliklere yönlendirilmeli.

*Aileler çocuklarına teknolojisiz alan ve zaman oluşturmalı.

*Ailelere, dijital ebeveynlik becerileri kazandırılmalı.

*Yasaklar hep cazip gelir. “Kullanma” değil “şu şekilde kullan” denmeli.

*Çocuğun teknoloji kullanımına sınır konulmalı. Bütün ailenin birlikte yapacağı dış mekan gezileri yapılmalı.

*Hayat bilgisi dersine “dijital hayat” adlı bir ünite eklenmeli.