Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 2019’a güçlü bir başlangıç yaptı. Fintur’un etkisiyle gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19,2 artıran Turkcell, grup bazında 5 milyar 675 milyon TL gelir elde etti. 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 12,8 oranında artışla 2 milyar 281 milyona ulaştı. Net kâr 1,4 katın üzerinde artışla 1 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti. Turkcell bu başarılı sonuçların etkisiyle 2019 yılı için açıkladığı gelir büyümesi hedefini yüzde 17 - yüzde 19, FAVÖK marjı hedefini ise yüzde 38 - yüzde 40 olarak yukarı yönlü güncelledi. Yılın ilk çeyreğinde 25. yıla yakışır bir başlangıç yaptıklarını belirten Turkell Genel Müdürü Murat Erkan “Turkcell, 25 yılda geleneksel bir telekom operatöründen, dünyanın ilk dijital operatörü unvanına sahip dev bir şirkete dönüştü. Artık bayrağı daha yukarı taşımamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Dijital İş Servisleri şirketimiz ile kurumların ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacağız. Finansal hizmetler tarafında Paycell, Financell ve Sigorta şirketlerimiz ile büyümeye devam edeceğiz. Ve tüm bunları yaparken müşterilerimiz ile daha yakın bir bağ kuracağız” diye konuştu.

MÜŞTERİYİ ODAĞINA ALDI

Yeni dönemde üç ana alana odaklanacaklarını dile getiren Erkan “Müşterimizle daha kuvvetli bir duygusal ilişki içinde olmayı hedeflediğimiz yeni dönem için satış organizasyon yapımızı yeniden şekillendirdik. Böylece onların ihtiyaçlarına yönelik daha hızlı ve etkili çözümler sunabileceğimiz bir yönetim yapısına geçmiş olduk. Önümüzdeki dönemde kârlı büyümemizi sürdüreceğimize inandığımız stratejik vizyonumuz, üç ana odak alanıyla devam edecek. Bunlar dijital servislerimiz, dijital iş çözümlerimiz ve finansal hizmetler platformumuz. Yerli ve millî dijital uygulamalarımızın Türkiye’de kullanımının artması için çalışmalarımızı sürdürürken toplam 38 ülkeye ulaşan dijital ihracatımızı yeni iş birlikleriyle geliştireceğiz” dedi. Dijital servislere bu yıl yenilerinin ekleneceğini belirten Erkan, yerli e-Posta adresinin de müjdesini verdi. Erkan “Veri günümüzün en değerli madeni. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı. e-Posta da bunlardan biri. Türkiye’nin mühendisleri tarafından geliştirilen Yaani uzantılı yerli e-Posta temmuz ayında kullanıcılara sunulacak. Yılın üçüncü çeyreğinde de yapay zekâlı Yaani Sesli Asistan hizmete girecek” ifadelerini kullandı.