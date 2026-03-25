Kütahya’daki hastanelerde 37 yıldan bu yana sağlık personeli olarak görev yapan Mustafa Ercura’nın üç çocuğu tıp fakültesini bitirerek, babalarıyla birlikte şehir hastanesinde hizmet vermeye başladı.

Anneleri de hemşire olan ve tıp fakültesini bitiren üç doktor kardeş, babalarının da görev yaptığı Kütahya Şehir Hastanesine atanarak göreve başladı. Baba Mustafa Ercura, eşinin de yoğun bakım hemşiresi olduğunu söyledi.

Doktor olan üç çocuğuyla aynı hastanede görev yaptığını, bundan mutluluk duyduğunu belirten Ercura “Çok dua alan bir mesleği yapıyoruz. Çocuklarım da tıp fakültesini bitirerek doktor oldu. Evimizde 5 sağlık personeli var. En tecrübeli olan benim. Sektörde bugüne kadar edindiğim tecrübelerimi çocuklarıma aktarıyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZİ KARIŞTIRIYORLAR”

Kadın hastalıkları ve doğum bölümünde görevli doktor Rümeysa Ercura da “Bazen kardeşlerimle ortak hastalarımız oluyor. Onlara giden hastalar benim branşımla ilgili olduğunda bana yönlendiriliyor” şeklinde konuştu.

Hastanenin kan bankasında görevli doktor Melih Ercura da bazen kendisinin ikiz kardeşiyle karıştırıldığını kaydetti.

İkizlerden acil servis hekimi Semih Ercura ise “Evimizde hep sağlıkla ilgili konular konuşulurdu. Bu durumlar bizim sağlık sektörüne yönelmemize neden oldu” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası