Rize’nin Güneysu ilçesinde "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla inşa edilen 100 yatak kapasiteli Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Modern mimarisi, tam donanımlı ameliyathaneleri ve 11 üniteli hemodiyaliz birimiyle dikkat çeken dev tesis, yarından itibaren bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alınan hastane, bölgenin sağlık altyapısına güç katan yeni bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi kapılarını açtı! Rize’nin yeni sağlık üssünde yok yok

Modern mimarisi ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken hastane, sadece Güneysu’ya değil, çevre ilçelere de üst düzey sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

100 YATAK KAPASİTELİ

Toplam 36 bin metrekarelik arsa alanı üzerinde yükselen hastane, 22 bin 500 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip. Bölgenin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan tesis, 100 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek.

Hastanede farklı branşlarda hizmet sunacak 12 polikliniğin yanı sıra, bölgedeki hastaların yerinde tedavi edilmesine olanak sağlayacak 11 üniteli bir hemodiyaliz birimi de yer alıyor.

MODERN AMELİYATHANELER VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Kritik vakalara müdahale kapasitesiyle öne çıkan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde; 5 yataklı modern bir yoğun bakım ünitesi, tam donanımlı acil servis ve en son teknolojik cihazlarla yapılandırılmış modern ameliyathaneler bulunuyor.

222 ARAÇLIK OTOPARK

Hasta ve hasta yakınlarının konforunun da ön planda tutulduğu projede, ulaşım ve park sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 222 araç kapasiteli bir otopark inşa edildi.

HASTA KABULÜ YARIN BAŞLIYOR

Bölgenin en önemli sağlık yatırımlarından biri olarak nitelendirilen hastane, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunun Rize’deki en yeni adımı olarak yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası