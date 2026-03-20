Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık alanında güçlü adımlar atmaya devam ettikleri mesajını veren Cumhurbaşkanı, yeni bir adımı duyurdu. Erdoğan "Yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY'i ambulans helikopter olarak da kullanacağız. Bu yıl 3 helikopteri sağlık filomuza dahil edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Rize’den duyurdu: GÖKBEY'i ambulans helikopter olarak kullanacağız

"RİZE'MİZE HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

Değerli kardeşlerim bugün bayramın coşkusuyla birlikte şahsım için çok özel bir eseri hizmete vermenin sevincini yaşıyorum. Burada 1. sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir hastaneyi hizmete kazandırmış oluyoruz. Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli sağlık tesisini Güneysu'ya kazandırmış olmak ayrı bir bahtiyarlık kaynağıdır. Sevgili anacığımı özlemle yad ediyor. Cenab-ı Allah'tan kendisine rahmet niyaz ediyorum.

"ÖZEL BİR ESER"

Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak kardeşlerimize şifalar diliyorum. Güneysu'nun güzel insanları, bugün Ramazan Bayramı'nın coşkusu ile birlikte şahsım için özel bir eseri hizmete vermenin sevincini yaşıyorum. Burada birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir hastaneyi ilçemize kazandırmış oluyoruz. Açılışını Yaptığımız Rize Güneysu İlçe Devlet Hastane'mizin Rize'mize hayırlı olmasını diliyorum.

Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi

100 YATAK KAPASİTELİ

Kapalı alanı 22.500 metrekare olan hastanemiz toplam 36.000 metrekare arsa alanı üzerine inşa edildi. İki bloktan oluşan hastanemiz 100 yatak kapasitemizle halkımıza hizmet verecek. Hastane bünyesinde acil servis, 11 üniteli hemodiyaliz birimi, 5 yataklı yoğun bakım ünitesi, idari bilimler ve hasta odaları bulunuyor.

“SAĞLIKTA BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK”

Nasıl demokraside çağ atladıysak, Türkiye'yi darbeci zihniyetin baskıcı karanlığından kurtardıysak, sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Dünyada sağlıktan daha değerli bir nimet yoktur. Rabbim kimseyi sağlığını kaybedip şifa aramak zorunda bırakmasın. Şifa arayanları sağlığına kavuştursun. Başkalarının önceliği koltukları, siyasi hırsları olabilir. Bizim önceliğimiz insandır. Gayemiz insanın umutlarını büyütmektir. Gece gündüz çalışıyoruz.

"BARIŞTAN YANA BİR MİLLETİZ"

Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzakta tutmak var. Diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu bulmak var. Etrafımızda füzeler uçuşuyor, sınırların ötesinde savaş devam ediyor, bölgede son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama ana muhalefetin umurunda bile değil. Adalet ve barıştan yana bir milletiz. Kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de onu istiyoruz. Daima barıştan yana tavır aldık. Temennimiz barış dolu günlere erişmek.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY'i ambulans helikopter olarak da kullanacağız. Bu yıl 3 helikopteri sağlık filomuza dahil edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda modern mimarisi ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken hastane, sadece Güneysu'ya değil, çevre ilçelere de üst düzey sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

