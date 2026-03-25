Minibüste alpaka! İpsala Sınır Kapısı’nda ele geçirildi
Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir minibüste çeşitli miktarda ve cinste endemik hayvan ele geçirildi. Gizli bölmede alpaka yavrusu, tropikal tavuk cinsleri ve güvercin gibi endemik türde hayvanlar bulundu.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe ve risk kriterleri kapsamında Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen B.Ö. idaresindeki minibüsü riskli olarak değerlendirdi.
Thierry Karadeniz şov yaptı, Türkiye fark attı: 7 dakikada 2 gol!
Ekiplerce yapılan ön görüşmede sürücü, aracında yasaklı veya kaçak ürün bulunmadığını beyan etti. Sürücünün hareketlerinden de şüphelenen ekipler minibüsü arama hangarına sevk etti. Araçta yapılan aramada 2 alpaka yavrusu, 58 cins güvercin ve 9 cins tavuk ele geçirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alınırken, nadir endemik türdeki hayvanlar millî parklar şube müdürlüğüne teslim edildi. 2024 yılında da Pazarkule Sınır Kapısı’nda, yine Yunanistan’dan gelen bir otomobilde kanguru, alpaka, papağan, uçan sincap ve Patagonya marası gibi cins hayvanlar ele geçirilmişti.