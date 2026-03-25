Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: 11 Kasım’a kadar 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olacağız. Orman varlığımız artarken, yeni karbon yutak alanları tesis etmiş olacağız.

Hem Türkiye’de hem de dünyada 2025’in orman yangınlarıyla gündeme geldiğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Genel Müdürlüğü olarak büyük ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Karacabey, geçen yıl 517 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu ve yeni orman alanlarının ülkeye kazandırıldığını belirterek “2026 yılı 11 Kasım’ına kadar 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olacağız. Böylelikle hem orman varlığımızı artırırken bir taraftan da yeni karbon yutak alanları tesis etmiş olacağız” dedi.

VERİMSİZ ALANLARA EKİLECEK

Mevcut ormanlardaki boşlukları verimli hâle getirdiklerini vurgulayan Karacabey, şöyle devam etti: Bu sayede FAO’nun 2025 yılı Dünya Orman Varlığı Raporu’nda ülkemiz orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında 6’ncı sıradan 4’üncü sıraya yükseldi. Yıllık ortalama 118 bin hektar orman alanını artırmış olarak kayıtlara geçtik. Türkiye’nin dünyada ormanları gözetleyen ve yangınlarla mücadelede insansız hava aracı (İHA) kullanan iki ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Karacabey, bu yıl 14 İHA ile ormanların sağlığını izleyerek, korunmasıyla ilgili tedbirleri alacaklarını dile getirdi.



