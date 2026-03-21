Türkiye, son yarım yüzyılda hem orman alanını artırdı hem de ormanların niteliğini ve üretim gücünü yükseltti.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre Türkiye’nin toplam orman serveti 1 milyar 806 milyon 676 bin metreküp olurken ülke genelindeki orman alanı 23 milyon 375 bin 331 hektar seviyesine çıktı. Bu rakam Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30’unu oluşturdu. Fidan ve tohum üretiminde yüksek hacme ulaşıldı.

2025’te OGM fidanlıklarında 90 milyon 320 bin adet yeni fidan üretildi, 130 milyon 200 bin adet fidanın bakımı yapıldı. Başta karaçam, sarıçam, kızılçam, doğu kayını, mahlep, iğde, meşe ve badem olmak üzere çok sayıda türde 109 ton tohum üretimi gerçekleştirildi. OGM çalışmalarında orman zararlılarıyla mücadeleye de geniş yer veriyor. Çalışmalar, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı riskler nedeniyle kimyasal yöntemler yerine biyolojik, mekanik ve biyoteknik mücadele ağırlıklı.

Türkiye genelinde 32 ilde bulunan 55 faydalı organizma üretim tesisi ve istasyonunda yırtıcı böcek, parazit ve virüs üretilerek zararlı organizmaların yoğun olduğu sahalara bırakılıyor. Böylece hem biyolojik denge korunuyor hem de doğaya zarar vermeyen yöntemler öne çıkarılıyor.

3.224 YANGINA MÜDAHALE

Yangınla mücadelede OGM önemli çalışmalara imza attı. 2025’te 3.224 orman yangınına müdahale edilirken toplam 81 bin 473 hektar orman alanı zarar gördü. Yangınların nedenlerine bakıldığında 1.774’ü ihmal, dikkatsizlik ve kazadan, 160’ı kasıttan, 278’i doğal nedenlerden, 1.012’si ise sebebi belirlenemeyen nedenlerden kaynaklandı. Alansal olarak en büyük tahribat 40 bin 32 hektarla ihmal ve dikkatsizlikten çıkan yangınlarda görüldü. Sebebi belirlenemeyen yangınların etkilediği alan ise 37 bin 626 hektar oldu. Yangınlarla mücadelede insan kaynağı ve hava gücü de öne çıktı.

2025’te 134 bin orman gönüllüsü, 25 binden fazla işçi yangınlarla mücadele ederken, söz konusu yangınlarda karadan 1.786 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi; havadan 105 helikopter, 27 uçak görev aldı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapay zekâ tabanlı karar destek sistemi de kullanıldı.



Haberle İlgili Daha Fazlası