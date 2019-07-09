Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Samsung, Huawei, Apple ve General Mobile tüketicilerin ihtiyaçlarına dahi iyi cevap vermek adına hızlı ve ücretsiz hizmetler sunuyor.

BİR SAATTE JET HİZMET

Samsung, Akıllı Servis Merkezleriyle müşterilerine jet servis hizmeti sunuyor. Akıllı Servis Merkezlerinde bulunan teknisyenler cihazda gereken işlemleri yüzde 90’na varan bir oranda bir saat içerisinde tamamlıyor. Cihazın problemi bir saat içerisinde çözülemediği takdirde ise müşteriler yedek akıllı telefon alabilme hizmetinden faydalanabiliyor. Cihaz değişimi gerektiren durumlarda ise eski cihaz bütün aksesuarları barındıran ve kutusu kapalı kullanılmamış yeni bir cihazla değiştiriliyor. Müşteriler ayrıca Samsung Members veya Çağrı Merkezi aracılığıyla anında hizmet alabiliyor.

EKRANLAR KORUMA ALTINDA

Huawei, yeni hizmet paketi Huawei Cares ile kullanıcıların ekran ve pil hasarına karşı güvenceye alıyor. Huawei Cares kapsamında kullanıcılar 10 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında satın aldıkları P30 ve P30 Pro akıllı telefonu 12 ay boyunca ekran kırılmalarına karşı garanti altına alıyor. Ek olarak Huawei her ayın son haftasının perşembe, cuma ve cumartesi günleri “Servis Günleri” etkinlikleri yapıyor. Ayrıca ücretsiz kullanıcılar ücretsiz bakım ve temizlik hizmetinden faydalanabilir, ücretsiz koruma filmi taktırabilir ve 100 TL’ye varan indirimli garanti dışı teknik servis imkânlarından faydalanabilir.

GARANTİ SÜRESİNİ UZATIN

General Mobile ‘GMHepGüvende’ destek paketi ile kırılma, kazaen sıvı teması, yüksek voltaj gibi normal şartlar altında garanti kapsamında olmayan hasarlara karşı koruma sağlıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, ilave ücret ödemeden bir sene zarfında iki defa garanti kapsamı dışındaki hizmetlerden yararlanabiliyor. General Mobile’ın bir diğer hizmeti olan ‘GMGarantiPlus’ paketi ile de kullanıcılar telefonlarının standart garantisini telefonlarını satın aldıkları sırada bir yıl daha uzatabiliyor. Böylelikle General Mobile’ın her telefon için sunduğu iki yıl garanti süresi toplamda üç yıla çıkmış oluyor.

İKİ SENE BOYUNCA ÜCRETSİZ

Apple Türkiye, Sınırlı Garanti hizmeti ile yeni cihazları pil arızaları ve ekran kırılmasına karşı iki yıl boyunca garanti altına alıyor. Cihazınız arızalandığında Apple Yetkili Servis sağlayıcılarına gidebilir ya da Apple Store üzerinden randevu alabilirsiniz. İki yılı aşan sürelerde ise tamir ve onarımlar ücrete tabi oluyor. Aynı şekilde kötü kullanım sonucunda oluşan hasarlar garanti kapsamına girmiyor.