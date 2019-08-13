Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri, anında öğrencilerin tablet ekranlarına yansıtan uygulama sayesinde az gören öğrenciler, dersleri engelsiz akranları ile bir arada kolayca takip edebiliyor. Bu sayede sorulan sorulara daha kolay cevap verebilen az gören öğrenciler, hem derslere aktif katılım sağlayabiliyor, hem de diğer arkadaşları ile aynı tempoda eğitimlerini sürdürebiliyor. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç TahtApp uygulamasının, gelecek eğitim döneminden itibaren projeye dâhil edilen 25 ilköğretim okulunda başlatılacağını söyledi.