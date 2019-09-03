Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ancak Mate 30 serisinde Google servisleri kullanılamayacak. Gelen bilgilere göre telefonun arkasında 40 megapiksel + 40 megapiksel + 8 megapiksel + ToF sensörü yer alıyor. 40 megapiksel Sony sensörlerden ilkinin 1/1.5 inç boyuta ve f/1.6 - f/1.4 değişken diyaframa sahip olacağı biliniyor. Diğer 40 megapiksel sensörün ise 1/1.7 inç boyuta ve 120 derece ultra geniş açıya sahip olduğu belirtiliyor. 4.500 mAh pil üstüne kurulacak telefonun, kablo üstünden 55W kablosuz olaraksa 25W gücünde hızlı şarj edilebileceği tahmin ediliyor. Mate 30 Pro gücünü ise Kirin 990 işlemciden alıyor.