Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Gölbaşı bölgelerinde evlere teslimata başlayan İstegelsin, ilk alışverişe özel 30 TL indirim yapıyor. Ankara’nın ardından Bodrum’a da açılmayı planladıklarını belirten İstegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, “Evlere giden siparişlerde müşterilerin en büyük endişelerinden biri meyve, sebze ve etlerde soğuk zincirin bozulması. Biz böyle hassas ürünleri hijyenik, özel paketlerde ve soğutmalı araçlarda göndererek en taze şekliyle müşterilerimize ulaştırıyoruz. Etlerde mahalle kasabı güveni sağlıyor, evlerin tüm ihtiyaçlarını süpermarket fiyatına kapılarına getiriyoruz” dedi. Bir milyon indirilme sayısı ve 400 bin aktif müşteriye sahip olan istegelsin, meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, kozmetikten anne çocuk malzemelerine kadar yedi binden fazla ürünü tüketiciyle buluşturuyor.