Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Kullancıları siber saldırganlara karşı uyaran siber güvenlik kuruluşu ESET, alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

1. Sahte tebrik kartları: Siber saldırganlar böyle özel günlerde pek çok sahte tebrik kartı ve kartın yönlendirildiği linki dolaşıma sokuyor. Gerçekte bu linkler, kullanıcıyı zararlı yazılım içeren sitelere götürüyor.

2. Truva atı bulaştırılmış videolar: Siber suçlular, sadece sahte tebrik kartları değil, virüs ya da truva atı bulaştırılmış, şiirler, şarkılar veya videolara yönlendiren romantik linkleri de kullanır. Amaç, kişinin bilgisayar, tablet ya da telefonundaki özel bilgilere ve özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmak.

3. Yanlış yönlendirilen aramalar: Siber saldırganlar BlackHat SEO ya da arama motoru zehirlenmesi yöntemi ile Sevgililer Günü ile ilgili kelimeleri arama motorlarında üst sıralarda çıkması sağlanıyor. Böylece kişisel bilgilerinize ulaşmaya çalışıyorlar.

4. ‘Bedava‘ tehlikesi: Özel teklifler, bedava hediyeler ya da süper indirimler içeren her iletiye şüpheyle yaklaşmalısınız. Twitter ya da Facebook’ta buna ilişkin linklere sıkça rastlayabilirsiniz, ki bunlar saldırganların vazgeçilmez araçları arasında sayılıyor.

5. Uygulamalar: Uygulamalara erişim izni verirken hangi bilgilerinize erişmek istendiğine dikkat edin. Ayrıca tablet ve telefonlarınız için uygulamalarınızı güvenliği şüpheli mağazalardan değil, Google Play’den indirin.

6. Yabancı sevgililer: İngilizce veya kötü bir Türkçe ile yazılmış, yabancı isimli ve yalnız olduğunu söyleyen kadınlardan arkadaşlık mesajlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu tür aldatmacalar, aşk arayan birinden geliyormuş gibi görünüyor. İlerleyen aşamalarda acil para ihtiyacı olduğu belirtilip nakit para istenebiliyor.