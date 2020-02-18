Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Eğitime katılım için dört bini aşkın başvuru yapılırken ilk etapta 25 öğrenciye İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa’daki kampüsünde 240 saat eğitim verilecek. Üç ay sürecek eğitimler sonunda öğrenciler, uygulamalı projeler ile yarışmaya girme hakkı, kariyer danışmanlığı desteği, proje yapılması için gerekli bütün ekipmanlar ve mentor kılavuzluğu fırsatları yakalayacak. Ayrıca eğitimleri tamamlayan öğrencilere bir de sertifika verilecek. 18 - 25 yaş aralığındaki gençleri kritik ve teknik becerilerle donatmayı hedefleyen eğitim programının ilk konusu ise nesnelerin interneti olacak. Öğrencilere ayrıca “Kariyer Danışmanlığı Eğitimi” de verilecek.