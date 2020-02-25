Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Microsoft, tüm dünyada düzenlenen Uluslararası İnternet Günü özelinde 25 ülkede gerçekleştirdiği Dijital Nezaket Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Çalışmaya göre Türkiye, Dijital Nezaket Endeksi’nde 16. sırada ve dünya ortalamasının gerisinde yer alıyor. Online tehdide maruz kalma oranı globalde yüzde 70’iken Türkiye’de bu oran yüzde 75 olarak dikkat çekiyor. İnternet kullanımında en nazik ülkeler İngiltere, Hollanda ve Almanya olurken, son üç ülke Kolombiya, Peru ve Güney Afrika olarak sıralandı.

En sık görülen online tehditler ise istenmeyen iletişim, nefret söylemi, trolleme ve cinsel içerikli mesajlar olarak sıralandı. Araştırmaya göre sosyal medya sitelerinde yaşanan tehditlerin ülkemizdeki oranları yüzde 39 politik söylem, yüzde 34 cinsel kimlik, yüzde 34 cinsel yönelim, yüzde 32 dinî söylem, yüzde 29 dış görünüş konularından kendini gösteriyor.



EN ÇOK İTİBARI HEDEF ALIYORLAR

Online tehditler arasında en rahatsız edici olanı, geçen yıla göre 23 puan artışla yüzde 82 oranında “kişisel itibarın zedelenmesi” geliyor. Bunu, yüzde 82 ile mesleki itibar kaybı, yine yüzde 80 ile kadın-erkek ayrımcılığı, yüzde 74 ile siber zorbalık ve yüzde 68 ile ayrımcılık söylemi takip ediyor. Yetişkinler arasında yüzde 85 ile en çok tehdide maruz kalan Y Kuşağı’nı yüzde 79 ile X Kuşağı, yüzde 69 ile Z Kuşağı ve yüzde 60 ile Boomers (1946-64 doğumlular) izliyor. Rapora göre gençler, riskler karşısında yardım bulma konusunda yetişkinlerden daha etkili yollar izliyor. Genç kızlar kendilerini genç erkeklere göre tehditlere daha açık hissederken genel olarak gençlerin yüzde 54’ü ailelerinin onlar hakkında sosyal medyada paylaşım yapmasından rahatsızlık duyuyor. Gençler, en iyi rol modellerinin aileleri ve öğretmenleri olduğunu söylüyor.

Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı insanların daha çok empatiye ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları söyledi: Microsoft olarak güvenli internet kullanımı için dördt altın kural öneriyoruz. Empati kurmak, farklılıkları kabullenmek, fikir ayrılığında düşünerek hareket etmek ve tehdit durumunda yardım istemek. Kullanıcı bilincini artırmanın yanında ürün ve hizmetlerimizle de güvenli internet kullanımına katkı sağlıyoruz.