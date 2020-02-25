Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Üç yıl boyunca aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi dünya telekom devlerinin de dâhil olduğu projeyi yöneten Turkcell, gerçekleştirdiği saha testleriyle hem global 5G standartlarının doğrulanmasına hem de 5G teknolojisinin gelişimine önemli katkılar sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin “NGMN’de başarıyla yürüttüğümüz 5G testleriyle ülkemizi başarıyla temsil ettik. Mesela 4.5G şebekesinde 20-30 milisaniyelerde gözlenen gecikme süresi 5G testlerinde 1-2 milisaniyelere kadar indi. Bu sonuç bize otonom araçlar, uzaktan robotik ameliyat gibi konuların 5G ile birlikte yakın zamanda hayatımızda yer alacağını rahatlıkla gösteriyor. Yine yaptığımız 5G saha testlerinde Çoklu MIMO teknolojisi kullanılarak 5,5 Gbps hızlarına erişebildiği gözlendi. Bu hızlar sayesinde 5G’de sanal/arttırılmış gerçeklik, hologram gibi uygulamaların yaygınlaşmasının önü açılıyor” dedi.