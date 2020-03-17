Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’de koronavirüs sayısının artmasıyla birlikte alınan tedbirler de sertleşiyor. Koronavirüsün salgına dönüşmesi endişesiyle okullar tatil edilerek uzaktan eğitime geçilirken, firmalar da yavaş yavaş evden çalışmaya yöneliyor. Yemeksepeti, Gittigidiyor, ING, IBTech gibi birçok şirket tam zamanlı olarak evden çalışma yöntemine gitmiş durumda. Softtech, Garanti Teknoloji ve QNB Finansbank gibi kuruluşlarda ise departmana bağlı değişebilmekle beraber evden çalışma yöntemi tercih ediliyor. Özellikle hizmet sektöründe homeofise yönelen firmaların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

İNTERNET YOLLARINI ÖĞRENCİLERE BIRAKIN

Uzaktan eğitim ve homeofise geçen firmaların videokonferans yöntemiyle haberleşmesi veri trafiğini da adeta patlattı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye’de virüsün görüldüğü ilk günden bugüne data kullanımının yüzde 30 arttığını belirterek, Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi. Ancak kullanıcıları gereksiz trafik oluşturmaması konusunda uyaran Kıraç “İnsanlar virüsün yayılmasını engellemek için evlere kapanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alıyor, firmalar evden çalışmaya başlıyor. İnternet trafiğinde yüzde 30’luk bir artış söz konusu. İspanya’da bir araya gelen telekom operatörleri bir açıklama yaptı. Gereksiz video ve dosya paylaşımı yapmayın diye. İnternet yollarını öğrencilere bırakın. Normal akışında devam etsin. Biz abonelerimize gereksiz şekilde trafiği artırmamasını öneriyoruz. Özellikle sosyal medya ve WhatsApp gibi mecralarda video paylaşımlarından kaçınmak gerekiyor. Eğer olağan üstü bir trafik olursa risklerle karşı karşıya kalabiliriz” dedi. Kıraç yurt dışında da gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

KAPASİTEYİ ARTIRIYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle de evden çalışma gibi tedbirlerin artmasıyla birlikte müşterilerimizin sabit data kullanımının arttığına dikkat çekti. Rerolle “Altyapımız bu artışlara hazır. Gerekli kapasite artırımlarını da yapıyoruz. Şimdiye dek herhangi bir performans sorunu yaşamadık. Yaşanmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz” diye konuştu.