Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bu yıl üçüncüsü yayımlanan raporda, geleceğin teknoloji trendlerinin önümüzdeki yıllarda ne zaman ‘radar’a gireceğine ve etkilerinin ne büyüklükte olacağına dair tahminler, değerlendirmeler ve öneriler yer aldı. Rapora göre;

¥ ‘Aracısızlaştırma’, ‘yapay zekâ’, ‘artırılmış gerçeklik’ ve ‘nesnelerin interneti’ çerçevesinde önümüzdeki dönemde hayatımızda daha geniş bir yer tutacak. 5G teknolojisinin hayata geçmesi ile akıllı şehir çalışmaları hız kazanacak. Yapay zekâ ile verimlilik artıracak.

¥ Finans dünyasında fintechlerin rolü artacak.

¥ Uçan arabaların da yakın bir gelecekte dünyanın gündemine girecek. Türkiye’de uçan arabaları konuşmaya başlayacak.

¥ Startuplar küresel rekabette daha fazla adından söz ettirecek.