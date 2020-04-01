Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yüz kişiye kadar aynı anda canlı görüşe imkânı sunan Zoom bu süreçte öğretmenlerin tercihi olurken öğrenciler derslerden kaytarmanın yolunu şimdiden buldu. Kendilerini anlatılanları dinliyormuş gibi yaparak videoya alan gençler, daha sonra bu videoyu döngüye alarak Zoom’da kullanıyor. Böylece karşı taraf kişinin görüşmede aktif olduğunu düşünüyor. Bunu anlayabilmek içi ise en az ekrana 30 saniye bakmak gerekiyor.

Kullanıcılar ayrıca istediği bir arka planı da görüntüye ekleyebiliyor. Böylece dağınık bir oda ya da arkadaki istenmeyen objeler görüşmedeki diğer kişiler tarafından görülemiyor. Ancak bunun için Zoom Rooms abonesi olmak ve yılda 500 dolar ödemek gerekiyor.