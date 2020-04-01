Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Isı bilgisini veriye dönüştürerek belirli bir nesne ya da görüntüyü analiz edebilen bu cihazlar, AVM, ofis, okul, hastane, toplu taşıma istasyonları, havaalanları, iş yerleri ve binalarda kontrol amacıyla kullanılabiliyor. Kameralar 5 metreye kadar güvenli bir mesafeden, 35 derecelik görüş açısı içerisinde noktasal ve bölgesel ölçüm yapabiliyor. Kesintisiz video kayıt özelliğine sahip termal kamera çözümleri ile altı farklı ısı sınırı belirlenebiliyor. Termal kameraların vücut ısısının olağan değerlerin üzerine çıkması durumunda alarm verdiğini belirten Sensormatic Teknoloji Yönetimi Direktörü Dr. Serdar İnce “Termal kameralar, noktasal ısı tespiti ve istendiğinde derece ölçüm özelliği ile toplumsal mekânlarda kullanımda fayda sağlıyor. Mesela bu cihazları 36 ºC vücut sıcaklığına ayarlayarak güvenli bir mesafeden kişilerin yüksek ateşi olduğunu anlamak mümkün oluyor” dedi.