Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geleceğe yönelik öngörü ve tahminlerin paylaşabildiği Futuristick ile "Ben demiştim" diyeceksiniz. Dört arkadaş tarafından kurulan yerli sosyal medya platformu Futuristick, alanındaki uzman isimleri bir araya getirirken, takipçilere de onların öngörülerinden faydalanma imkânı sunuyor. Futuristick kurucularından Fazlı Can Çiftçi uygulamayı üç ay önce kullanıma sunduklarını belirterek "Günlük hayatta insanlardan 'Bunun böyle olacağını ben söylemiştim', 'Ben tahmin etmiştim' gibi sözleri çok sık duyarız. Ancak bu öngörülerini paylaşacak bir platform olmadığı için unutulup gidiyor. Biz tahminlerin sadece arkadaş ortamında kalmasını istemedik ve Futuristick ile insanların tahminlerini paylaşabileceği bir platform kurduk. Tahmin tutsun ya da tutmasın hiç önemli değil, insanlar burada keyif aldıkları ve yetenekli oldukları alanda öngörülerini paylaşsın istiyoruz" dedi.

Platformda kullanıcılar hashtag ya da kategoriler bölümünden saatlik, günlük, aylık, yıllık tahminler yapabiliyor. Mesela maç esnasında beş dakika sonra gol atılacak diye tahminde bulunabilirsiniz. Süresini ise kullanıcı kendi belirliyor. Ya da arkadaşlarınıza açık ya da gizli tahmin gönderebilirsiniz. Arkadaşınızla ilgili bir gizli tahminde bulundunuz diyelim. Tahminin süre dolduğunda arkadaşınıza bildirim gidiyor ve sizin kendisi hakkında nasıl bir tahminde bulunduğunu görüyor. Ayrıca kullanıcılar paylaşılan tahminlere yorum yapıp oylayabiliyor.