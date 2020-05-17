Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye koronavirüse karşı dünyada eşi görülmeyen bir mücadele veriyor. Bir yandan ilaç çalışmaları sürerken diğer yandan teknolojinin bütün imkânları kullanılıyor. Bu süreçte girişimciler salgınla mücadelede ön cephede savaşıyor. Savunma sanayi projelerine ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul'da 10 farklı proje ile sağlık çalışanları, hastalar ve filyasyon için çözümler üretiliyor. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, 300’ü aşkın şirkete ve 95’i aşkın girişimci grubuna ev sahipliği yaptıklarını belirterek "Türkiye’nin AR-GE üssü olma amacıyla çıktığımız yolda bugün Aselsan, TUSAŞ, TEI, Roketsan, STM, BMC Power, Aspilsan, Vestel Savunma, Kale Havacılık, Figes gibi firmaların yer aldığı şirketlere ev sahipliği yapıyoruz. Şu an gerek teknoparkımızda gerekse kuluçka merkezimiz Cube Incubation’da probiyotikli el dezenfektanı, taşınabilir mekanik solunum cihazı (mekanik ventilatör), hedefleme teknolojisiyle COVID-19 ilacını doğrudan akciğere iletecek kit, kitlesel pandemi yönetim uygulaması, Nazal Aparat ve Ekspirasyon kiti, N95 kalitesinde maske üretimi için nano yapıda biyomalzeme üretimi gibi projeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Pandemi ile mücadelede hasta takibinin önemine vurgu yapan Topçu, Çekirdek AR-GE girişim şirketi tarafından “Kitlesel Pandemi Yönetimi” ile hastaların yakın takibe alınabileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı ile testleri yapılan uygulama ile hastalığın yayılmasının kontrol altına alınarak, sağlık sisteminin çökmesinin engellenmesinin hedeflendiğini dile getiren Topçu şu bilgileri verdi: Bu proje sadece koronavirüs sürecine yönelik değil tüm dünyada yaşanabilecek muhtemel krizlere yönelik olacak çapta geliştiriliyor. Uygulama hastanın hastalanmadan önceki 14 gün içerisinde bulunduğu yerleri, ziyaret ettiği alanları ve bu alanlarda aynı anda kaç kişinin olduğunu tespit edecek şekilde geliştiriliyor. Harita üzerinden raporlama ve analiz de yapabilen uygulama ile hastanın muhtemel bulaştırdığı düşünülen kişilere anlık bilginin gitmesi ve hastanın 14 gün öncesinde gittiği mekânların dezenfekte edilmesi talimatı da gönderebiliyor. Hastanın bulunduğu bölgedeki kamu kurumlarının bilgilendirilmesi de uygulama aracılığıyla yapılabiliyor. Karantina tedbirlerine uymayan kırmızı ve sarı moddaki kişiler belirlenmiş alan dışına çıktığında kolluk kuvvetlerine kişinin yeri SMS ile bildiriyor.

Topçu, uygulamaya yurt dışından da talep geldiğini, KKTC, Suudi Arabistan, Hollanda, Pakistan, Kazakistan gibi ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

TAŞINABİLİR SOLUNUM CİHAZI, VİRÜSÜ ÖLDÜREN MASKE

∂ Teknoparkta geliştirilen taşınabilir mekanik solunum cihazı (mekanik ventilatör) ile hastalığın tedavisi hızlanacak. ELAA Teknoloji ve KORDSA'nın üzerinde çalıştığını projede testlerin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilecek. COVID-19 tedavisi için gerekli solunum destek modlarının yer aldığı ventilatör ile hastanın bulunduğu oda yoğun bakım odasına dönüşecek. Ventilatörün önce ülkemize daha sonra da tüm dünyanın kullanılması hedefleniyor. Ayrıca Bacpolyzyme Bioengineering'in biyomalzeme kullanılarak geliştirdiği maskeler ise virüs insana bulaşmadan öldürecek. Şirket maskelerin N95 kalitesinde olması için nano boyutta bir malzeme üzerinde çalışıyor.