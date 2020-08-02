Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yeni logosu ile oyuncuların karşısına çıkan OMEN'in gelişmiş ekosisteminde yer alan OMEN 25L ve 30L masaüstü bilgisayarları ile oyunlar 2K çözünürlükte oynanabiliyor. Aynı zamanda bugüne kadarki en küçük kasaya sahip OMEN 15, bir oyun dizüstü bilgisayarı içinde ilk defa bir termopile sahip olarak termal kapasiteyi en yükseğe çıkarıyor ve fan kontrolünü iyileştiriyor. HP Pavilion Gaming portföyü ise herkese güçlü bir oyun tecrübesi sunan 16 inç dizüstü bilgisayar ve OMEN Command Center'la genişliyor.