Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,47 inç FHD+ kavisli AMOLED ekranı ile kutusundan çıkan ve NXTVISION görsel teknolojisi ile gelen cihaz, yüzde 93 ekran/gövde oranına sahip. 6 GB RAM ve 128 GB depolama özelliği ile gelen telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 675 işlemciden alıyor. Telefonun kamera özellikleri arasında ise 64 + 16 (ultra geniş açı) + 5 (makro) +2 MP alan derinliği kamerasından oluşan ana kamera, 24 MP ön kamera yer alıyor. Telefonda hızlı ve OTG ters şarjlı 4.500 mAh pil bulunuyor. TCL 10 Pro'nun ilginç bir özelliği ise birden fazla cihazla aynı anda bluetooth bağlantısını destekliyor olması. Cihaz aynı anda 4 bluetooth hoparlör ya da 4 bluetooth kulaklıkla eşleştirebiliyor. TCL 10 Pro'nun fiyatı 4.499 TL.