Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Appyap CEO’su Emre Meriç “Yaay’ı rakiplerinden ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak. Yaay’da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesi konforu sağlanıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor. Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak” diye konuştu.

Plaftormun dünyadaki bütün ülkelerde rahatlıkla kullanılabileceğini belirten Meriç “Yaay’ı yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdık. Uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay’ın kullanımının kabul göreceğine inanıyoruz. Tüm altyapı geliştirmelerimizi evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdik” dedi. Meriç, Yaay’ın sürekli geliştirildiğini ve önümüzdeki dönemde birçok yeni özelliğin de kullanıcıların hizmetine sunulacağını söyledi.