Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye ve bölge ülkelerde büyümeyi hedefleyen Bitpanda, Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörlüğü görevine Elbruz Yılmaz'ı getirdi. Avusturya-Viyana merkezli bir finans teknolojisi (fintech) şirketi olan Bitpanda, 2014 yılında Eric Demuth, Paul Klanschek ve Christian Trummer tarafından kuruldu. Kullanıcılar plarform üzerinden hâlihazırda Bitcoin, Ethereum, altın ve 35'den fazla diğer dijital varlığın alım satımını yapabiliyor. Bitpanda ile Türk kullanıcılar da dakikalar içinde hesap açabilecek ve minimum bir lira ile yatırım yapmaya başlayabilecek.