Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Akıllı telefon karşısında sürekli kan kaybeden tablet ve bilgisayarlar yeniden gözde oldu. Uzaktan eğitim ve evden çalışmanın etkisiyle tablet ve bilgisayar satışları arttı. Apple’dan yapılan açıklamaya göre bu yılın temmuz-eylül döneminde şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 64,7 milyar dolara ulaştı. Firmanın geçen yılın aynı döneminde 13,7 milyar dolar olan net kârı yüzde 7,4 azalarak 12,7 milyar dolara geriledi.

TABLETTE APPLE

Bu dönemde Apple’ın akıllı telefon satışları azaldı, tablet ve bilgisayar satışları ise arttı. iPhone satışlarının tutarı temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,7 azalarak 26,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde iPad satışları yüzde 45,9 artışla 13,9 milyon adet ve 6,8 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 29,2 artışla 9 milyar dolara ulaştı. Apple’ı takip eden Samsung ise geçtiğimiz yıla göre 4,4 milyon daha fazla satış yaparak 9,4 milyon tablet satmayı başardı. Firmanın pazar payı yüzde 13’ten yüzde 19,8 oranına yükseldi. Öte yandan Samsung’un geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59’luk bir artışla 59 milyar dolara çıktı. Buna ek olarak markanın TV satışlarında da artış gözlemledi.

DİZÜSTÜNDE ACER

Masaüstü ve dizüstü PC ile iş istasyonu pazarında en hızlı büyüyen marka ise Acer oldu. Canalys’in araştırmasına göre 2019 yılı üçüncü çeyrekte 4 milyon 902 bin bilgisayar satan şirket, 2020’nin aynı döneminde bu sayıyı 5 milyon 638 bine çıkararak yüzde 15 büyüdü. Pazar payını koruyan Acer, bu oran ile global ölçekte en hızlı büyüyen bilgisayar üreticisi olarak rakiplerini geride bıraktı.

TÜRKİYE GÖZDE PAZAR

Ultra ince dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu dizüstü bilgisayarları kategorilerinde yüzde 25’lik pazar payına ulaştıklarını dile getiren Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, Türkiye’de ultra ince bilgisayarlarda yüzde 17,7, oyun bilgisayarlarında yüzde 17,9 pazar payına sahip olduklarını belirterek “2019 yılında Türkiye’de yaklaşık 1 milyon adet satış yaptık. Yüzde 30 büyüme yaşanan bu yıl ise söz konusu rakam 1,3 milyon birime çıkabilir. Masaüstü bilgisayarlar için, geçen yıl pazarda yaklaşık yarım milyon birim satıldı. 2020 yılında da bu rakamın aynı kalacağını düşünüyoruz” dedi.