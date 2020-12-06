Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapay zeka tabanlı teknolojisiyle şehirlerde park, trafik yönetimi ve güvenliği akıllı hâle getirmek için tasarlanan Ekin X Spotter, 4K motorlu zoom destekli video tabanlı plaka tanıma sistemi ve yüz tanıma teknolojisi ile öne çıkıyor. Rakiplerinden 10 kat daha hızlı olan Ekin X Spotter, 5 kilogramın altındaki ağırlığı ve ‘tak çalıştır’ yapısı ile polis devriye araçları, ambulans, itfaiye gibi birçok aracın kaputuna veya ön camına kolayca yerleştirilerek kullanılabiliyor. GPS ve LTE desteği sunan cihaz, IoT ve mobilite tabanlı akıllı şehirlerin yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. Ayrıca yakında kullanıma sunulacak olan Ekin X Spotter - Face versiyonu sayesinde çanta, bıçak, silah vb. nesnelerin tanınması ve oluşabilecek potansiyel tehditlerin engellenmesi mümkün olacak.