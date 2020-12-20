Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, 2021'de video tutkunlarının taleplerini karşılamaya fazlasıyla hazır olduklarını belirterek “Bu alandaki ilerleme bakımından önümüzdeki yıl efsanevi olacak. 2021'de süper akıllı, profesyonel seviye kamera ve video imkânları sunacağız. Kullanıcıların Galaxy Note deneyimleri boyunca en çok memnun kaldıkları özellikleri takip ediyor, bu gibi çok sevilen özellikleri ürün gamımızdaki diğer cihazlara ekleme konusunda heyecan duyuyoruz” dedi. Ayrıca 2021 yılında tek tip mobil cihaz tecrübelerine meydan okuyarak kişiselleştirilmiş hizmetler sunacaklarını dile getiren Roh, “Çok yakında aracınızın kapısını açma biçiminizi bile değiştirecek, kişiselleştirilmiş araç bağlantısını dijital yaşamınızın bir parçası hâline getirecek çözümler sunacağız. Anahtarlarınızdan cüzdanınıza, hatta ailenizdeki evcil hayvanınıza kadar en önemli şeylerin yerini hızlıca bulabilmenizi kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.