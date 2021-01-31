Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk erkek ve kadınlarının en büyük problemlerinden biri aşırı kilolar. Fazla kilolar kadınlarda daha çok bel ve basen bölgesinde, erkekler de ise göbek bölgesinde kendisini gösteriyor. Kadınlar için fazla kilo, şişmanlığı ifade ederken erkekler ise ‘Türk kası’ deyimi ile daha çok kendi lehine çevirmeyi başarmış gibi görünüyor. Oysa yapay zekâ ve algoritmalar ‘Türk kası’ ifadesinin şehir efsanesinden başka bir olmadığını gösteriyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 100’ü aşkın ülkede 200’den fazla e-Ticaret firmasına ve 400’ün üzerinde markaya hizmet verem uSizy’a göre Türk erkekleri alt ve üst beden ortalaması Avrupa ve Amerika ülkelerine göre daha küçük. Kadınların üst beden ortalaması large, alt beden ortalaması ise medium.

İspanyol uSizy geliştirdiği makine öğrenme teknolojisi ve Size Adviser ürünü ile tüketicilerin online alışverişte doğru bedeni seçmelerine yardımcı oluyor. Size Adviser’a ek olarak “Smart Stock”, “Smart Pricing” ve “Smart Logistics” servislerinin olduğu “uSizy Smart Business”ı kullanıma sunduklarını belirten uSizy’nin Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Çankal, “2019 yılından beri Türkiye’deyiz. Morhipo, Boyner ve Superstep gibi Türkiye’nin en büyük perakende grupları ile çalışıyoruz. e-Ticaret sitelerinin büyük kısmında beden tabloları için genel kılavuzlar kullanılıyor. Ayrıca kullanıcının göğüs, bel ve kalça ölçülerini bildiği veya bir mezura ile nasıl ölçeceğinden haberdar olduğunu varsaydığı için kullanışlı değiller. Araştırmalara göre kullanıcıların yüzde 85’i satın alma esnasında beden ölçülerini bilmiyor. uSizy’de, her bir giysinin kendine özgü kalıbını belirliyor ve izomorfik algoritmalar uyguluyoruz; yani, markası ne olursa olsun aynı orantılara sahip aynı tip giysileri belirliyoruz. Size Adviser, site geneli satışa dönüşüm oranını yüzde 25 artırırken bir beden tablosuna kıyasla satışa dönüşüm oranını yüzde 300 artırıyor. Bununla “Bedenim nedir?” belirsizliğini ortadan kaldırarak güvenle alışveriş yapmalarını sağlıyor ve iadeleri azaltıyoruz. Kullanıcıların yüzde 25’i bir ürünü iade ediyor ve iadelerin yüzde 50’sinden fazlası beden hatasından kaynaklanıyor. uSizy Size Adviser ‘beden tavsiyesi’ beden hatasından kaynaklanan iade oranını ortalama yüzde 29’dan fazla azaltıyor. Bu oran global markalarda ise yüzde 42” dedi.

TÜRKLERİN AYAKLARI DA KÜÇÜK

uSizy’nin veri tabanında ülkelerin beden ve ayak ölçülerin de bulunuyor. Çankal, Türkiye’de kadınların daha geniş beden ölçülerine, erkeklerin ise daha küçük beden ölçüsüne sahip olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: Türk kadınlarının üst beden ölçüsü uSizy’nin Avrupa, Amerika kıtası ve Asya e-Ticaret pazarlarından topladığı milyonlarca datanın ortalamasına bakıldığında diğer ülkelere göre daha geniş. Kadınların üst beden ortalaması large beden ve satılan diğer bedenlerle kıyaslandığında yüzde 35 civarında. Alt beden ortalaması ise medium. Türk kadınları alt bedende de çok az farkla daha geniş. Erkeklerde üst beden ortalaması yüzde 26,5 ile large, alt beden ortalaması yüzde 17 ile medium. Türk erkeklerin üst ve alt beden ölçüleri çok az farkla daha küçük. Ayakkabıda ise hem erkekler hem kadınlar çok az farkla, ortalamadan çok az farkla küçük. Türk kadınlarının yüzde 18,5’i 38 numara, yüzde 13,5’i de 37,5 ayakkabı giyiyor. Erkeklerin de yüzde 20’si 42, yüzde 15’i 42,5 giyiyor.

545 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

e-Ticaret araştırma raporlarına göre global perakende e-Ticaret pazarının büyüklüğü yaklaşık 2,4 trilyon dolar. Giyim ve ayakkabı, 545 milyar dolarlık ve yüzde 21’lik bir pay ile e-Ticaret’te en büyük segmenti oluşturuyor. Mehmet Çankal, Türkiye’de ayakkabı ve aksesuar kategorisinin 13,8 milyar TL’lik ve yüzde 12’lik bir pay ile ikinci büyük segmenti oluşturduğuna dikkat çekerek “e-Ticaret raporlarına göre giyim ve ayakkabı segmentinin 2021 yılında yüzde 15’lik bir büyüme ile global perakende e-Ticaret’inde payının yüzde 22’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de geçmiş yıllarda olduğu gibi e-Ticaret’in ortalama yüzde 40 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu çerçevede Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde büyümeye devam edeceğiz. ‘Size Adviser’ beden tavsiyesi hizmetini daha fazla e-Ticaret sitesi ve kullanıcısına ulaştırıp kullanım oranlarını artıracağız” dedi.