Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Şirket, Clubhouse benzeri bir uygulama üzerinde çalışmalara başladı. Facebook’un üst düzey yöneticileri, çalışanlarından ‘Fireside’ olarak bilinen Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirmelerini istedi. Facebook’un bunu mevcut platformlarına mı entegre edeceği yoksa ayrı bir uygulama olarak mı tasarladığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Facebook, Snapchat’ten alınan Hikâyeler ve geçen sene piyasaya sürülen TikTok’un rakibi Reels gibi pek çok özelliği bünyesinde bulunan platformlara entegre etmişti.