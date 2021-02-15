Şirketten yapılan açıklamada, bugün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan yapılması planlanan fırlatışın, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, fırlatışın yarın TSİ 06.59'da yapılacağı kaydedildi.
En son 4 Şubat'ta 60 uydu fırlatılmıştı
SpaceX, en son 4 Şubat'ta Starlink ağının parçası 60 uyduyu, "Falcon 9" roketiyle Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatmıştı. Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 18'inci fırlatış olmuştu.
SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk takım uydu ağı kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.