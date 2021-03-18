Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Yarışma Festivaline Aksaray’dan hazırlanan 4 öğrencinin geliştirdiği model uçaklar yapılan testlerde gökyüzüyle buluştu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başta olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle 5 aydır çalışmalarını aralıksız sürdüren 4 genç ayrıca en büyük radyo kontrollü model uçak yapımını tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyor. TEKNOFEST için hazırlanan 10 ayrı model uçak Aksaray’ın atıl olarak kalan Aksaray-Konya Karayolundaki havalimanında test uçuşlarını yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölyesinde TEKNOFEST yarışlarında “Savaşan İHA” kategorisinde “Sabit Kanat” alanında yarışmak için çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezi Model Uçak Eğitmen Asistanı Atakan Kaya (20), Model Uçak Eğitmen Asistanı ve Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Osman Sarı (22), Model Uçak Eğitmen Asistanı ve Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Şerafettin Güven (22) ve Model Uçak Eğitmen Asistanı ve Aksaray Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kemal Lütfi Uzer (22) aynı zamanda en büyük radyo kontrollü model uçak yapımı için ter döküyor.