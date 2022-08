Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sosyal medya platformlarının kullanıcıların her adımını izliyor. Araştırmacı Felix Krause, Facebook ve Instagram’ın uygulama içi tarayıcı sayesinde kullanıcılarını takip ettiğini ortaya çıkardı. Krause'a göre Instagram uygulaması, reklamlara tıklanırken de dâhil olmak üzere, gösterilen her web sitesine izleme kodunu enjekte ediyor. Dokunulan her düğme ve bağlantı gibi bütün kullanıcı etkileşimlerini; metin seçimleri, ekran görüntüleri, adresler ve kredi kartı numaraları bu sayede izlenebiliyor.

Meta ise iddiaların aksine javascript kodunda, kurallara uyduğunu söylüyor. Bununla birlikte ödeme bilgilerinin kaydedilmesi için kullanıcılardan onay istendiği de belirtiliyor. Krause ise ziyaret edilmek isteyen güvenli bir siteye Safari, Firefox veya Chrome gibi tarayıcılar kullanılarak gidilseydi javascript kodunun enjekte edilmesi mümkün olmazdı. Buna karşı Instagram ve Facebook’un uygulama içi tarayıcıları güvenli olsun ya da olmasın herhangi bir web sitesinde kodu çalıştırıyor.

Facebook, Cambridge Analytica skandalı için 5 milyar dolar ceza ödeyecek ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook´un dünyanın en büyük gizlilik ve veri ihlali cezası olmak üzere, Cambridge Analytica skandalı nedeniyle 5 milyar dolar ceza ödeyeceğini duyurdu.

Çocuklar okuldan çok sosyal medyada Türkiye'de çocukların sosyal medya kullanımı ürkütücü boyutlara ulaştı. Çocukların cep telefonu ve tablet başında geçirdiği süre günlük 6 saati bularak okul eğitimini geçti.