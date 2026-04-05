Sosyal medya fenomeni "Kadir Hoca" tutuklandı! Hakkındaki suçlama merak konusu oldu
Fitness ve motivasyon videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Özkaraaslan'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği iddia edildi. Kadir Hoca olarak tanınan Özkaraaslan hakkındaki suçlama da belli oldu.
Sosyal medyada platformlarında 'Kadir Hoca' olarak adını duyuran fenomen Kadir Özkaraaslan'ın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği iddia edildi. Takipçileri ise olayın sebebini merak etti, işte detaylar...
Kadir Özkaraaslan çektiği Fitness ve motivasyon videoları ile ünlü oldu. Bu defa gündeme gelme sebebi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmesiydi. Birkaç ay önce YouTube kanalında yayımladığı "Sosyal Akademi" başlıklı videoda kullandığı ifadeler üzerine hakkında inceleme başlatıldığı öne sürüldü.
KADİR HOCA NEDEN HAPSE GİRDİ?
Soruşturma kapsamında Kadir Özkaraaslan'ın "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" suçundan tutuklandığı yönündeki haberler hızla yayıldı. Tutuklanan Özkaraaslan'ın, Bakırköy Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olduğu konuşuluyor.
'TESTO TAYLAN' DA BENZER SUÇLAMADAN TUTUKLANMIŞTI
Sosyal medyada 'Testo Taylan' olarak nam salan Taylan Özgüç Danyıldız da hakkında benzer suçlamalarla yürütülen soruşturmada tutuklanmıştı.