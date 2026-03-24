Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklanmasının ardından, Survivor yarışmacılarından Yunus Emre Özden'in eski eşi Beria Gözen'den dikkat çeken göndermeler geldi. Gözen'in açıklamaları ardından Yunus Emre Özden'in cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Survivor’da aynı takımda yarışan Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun yakınlığı, o dönem magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu’nun cezaevine gönderilmesi ardından, konuya ilişkin sessizliğini bozan isimlerden biri de Beria Gözen oldu.

O dönemlerde Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen, iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarıda bulunmuştu.

Beria Gözen’den Aleyna Kalaycıoğlu ve eski eşine gönderme! Survivor yarışmacısı Yunus Emre hapiste mi?

YUNUS EMRE ÖZDEN DE CEZAEVİNDE

Survivor'dan döndükten bir süre sonra Yunus Emre Özden ve Beria Gözen boşandı. Yunus Emre ise karıştığı bir olay nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CEZAEVİNDE BİRBİRLERİNE MEKTUP GÖNDERSİNLER"

Gözen, kendisine gelen mesajları hikayesinde paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar."

Haberle İlgili Daha Fazlası