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    • Haberler > Teknoloji > AB, çocukları korumak için TikTok hakkında soruşturma başlattı

    AB, çocukları korumak için TikTok hakkında soruşturma başlattı

    Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
    - Güncelleme:
    AB, çocukları korumak için TikTok hakkında soruşturma başlattı
    AB, Soruşturma, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Reuters

    Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında çocukları korumak için sosyal medya platformu TikTok hakkında soruşturma başlattı.

    Avrupa Birliği, sosyal medya platformunun çocukları korumak için yeterince çaba gösterip göstermediğini görmek için Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında TikTok'a karşı resmi işlem başlattı.

    Yapılan açıklamada, "Küçüklerin korunması DSA için en önemli uygulama önceliğidir. Milyonlarca çocuk ve gence ulaşan bir platform olarak TikTok, DSA'ya tam olarak uymalıdır ve küçüklerin çevrimiçi ortamda korunmasında özel bir role sahiptir" ifadesi yer aldı.

    X HESABINDAN DUYURDU

    İç Piyasa Komiseri Thierry Breton, X hesabından yaptığı paylaşımda ByteDance'e ait video paylaşım uygulamasına karşı dava açtıklarını duyurdu. Breton, "Bugün TikTok hakkında şeffaflığın ve küçükleri koruma yükümlülüklerinin ihlal edildiği şüphesiyle soruşturma başlatıyoruz" dedi.

    İKİNCİ DSA SORUŞTURMASI

    Bu, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'in ardından ikinci DSA soruşturmasına işaret ediyor.

    TikTok, DSA kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunursa küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılabilir.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Reuters
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