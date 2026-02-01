Huawei, yeni amiral gemisi HUAWEI WATCH Ultimate 2’yi duyurdu.

ÖMER TEMÜR - Cihazın en dikkat çekici özelliği sektörde bir ilk olan bağımsız sonar tabanlı su altı iletişim teknolojisi. Hücresel sinyalin ve ışık dalgalarının işlevsiz kaldığı derinliklerde ses dalgalarını kullanan bu sistem, dalgıçların ek hiçbir aksesuara ihtiyaç duymadan birbiriyle iletişim kurmasını sağlıyor. Böylece 30 metreye kadar emoji ve 50’den fazla önceden ayarlanmış mesaj gönderimi yapılabilir. Acil durum sinyalleri 60 metreye kadar iletilebilirken, 150 metre derinliğe kadar dayanabiliyor.



